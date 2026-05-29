تستعد أسرة الفنان أحمد حلمي لتشييع جثمان والدته عقب صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأقارب والأهالي، بعد إعلان وفاتها صباح اليوم إثر تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.

دفن والدة الفنان أحمد حلمي بمقابر الشموت

ومن المقرر أن تقتصر مراسم الجنازة على تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة ثم الدفن بمقابر الشموت بمدينة بنها، في أجواء يغلب عليها الحزن، مع حضور عدد من المقربين وأصدقاء الأسرة لتقديم واجب العزاء.