5 نصائح قد تخلصك من رائحة اللحوم.. منها الليمون والخل

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 ص 29/05/2026

تعد رائحة اللحوم النيئة من أكثر الروائح المزعجة في المطبخ، وقد تلتصق بالأدوات والأسطح لفترة طويلة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، وتشير مواقع طبية وغذائية عالمية إلى أن التخلص من هذه الروائح لا يعتمد فقط على التنظيف، بل على خطوات وقائية أثناء الطهي والتعامل مع اللحوم، وفقًا لموقع Healthline وFoodSafety.


استخدام الليمون والخل الأبيض

يُعد الليمون والخل من أقوى المواد الطبيعية في إزالة الروائح، حيث يساعدان على تفكيك الدهون وقتل البكتيريا المسببة للرائحة. يمكن مسح الأسطح بهما بعد تنظيف اللحوم.

تهوية المطبخ جيدًا

فتح النوافذ وتشغيل الشفاط يساعد على تجديد الهواء وتقليل تراكم الروائح بسرعة، خاصة أثناء طهي اللحوم أو تنظيفها.

تنظيف الأدوات فورًا

ترك السكاكين وألواح التقطيع دون تنظيف يسمح بانتشار الروائح ينصح بغسلها مباشرة بالماء الساخن والصابون لتجنب بقاء أي أثر للرائحة.

استخدام بيكربونات الصوديوم

تعمل بيكربونات الصوديوم على امتصاص الروائح الكريهة من الأسطح والثلاجة، ويمكن وضعها في وعاء مفتوح داخل المطبخ لامتصاص الروائح.

غلي القرفة أو القرنفل

غلي أعواد القرفة أو حبات القرنفل يساعد على نشر رائحة طبيعية لطيفة تغطي على روائح اللحوم وتنعش أجواء المطبخ.

