يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول مشروب “السكلانس”، الذي يجمع بين الشاي والقهوة في كوب واحد، اعتقادا منهم أنه يمنحهم تركيزا أعلى وطاقة مضاعفة خلال ساعات العمل أو الدراسة.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور معتز القيعي، إن "السكلانس"، يحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين نتيجة خلط الشاي بالقهوة، وهو ما قد يسبب تأثيرات سلبية على الجسم عند تناوله بكميات كبيرة أو بشكل يومي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن الكافيين يعمل على تنبيه الجهاز العصبي وزيادة التركيز بشكل مؤقت، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل التوتر والعصبية واضطرابات النوم.

تأثير مباشر على الدماغ

ولفت إلى أن تناول كميات كبيرة من "السكلانس"، قد يؤثر على كيمياء الدماغ، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

وأشار إلى أن الإفراط في المشروب قد يسبب زيادة القلق والتوتر العصبي، وصعوبة النوم والأرق، وتسارع ضربات القلب.

وضعف التركيز بعد انتهاء تأثير الكافيين، والصداع والتوتر العصبي.

وأكد أن الدماغ يتأثر بشكل مباشر بارتفاع مستويات الكافيين، ما قد يؤدي إلى حالة من النشاط المؤقت يعقبها شعور بالإجهاد والخمول.

وأوضح القيعي أن الشعور بالنشاط بعد تناول "السكلانس"، لا يعني حصول الجسم على طاقة حقيقية، بل هو مجرد تأثير مؤقت لتحفيز الجهاز العصبي.

وتابع أن الاعتماد المستمر على المشروبات الغنية بالكافيين قد يجعل الجسم أكثر احتياجًا لها مع الوقت، وهو ما قد يؤدي إلى التعود والإدمان التدريجي.

وحذر القيعي من تناول "السكلانس"، بكثرة لدى بعض الفئات، خاصة، مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، الأشخاص الذين يعانون من القلق أو التوتر المزمن، مرضى القولون العصبي، الحوامل.

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن الحصول على الطاقة والتركيز بشكل صحي يعتمد في الأساس على النوم الجيد والتغذية المتوازنة، وليس فقط على المشروبات المنبهة.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لـ "القلب والكوليسترول" بعد تناول اللحم الضاني في العيد

كيفية اختيار الأضحية السليمة.. 12 علامة لا يجب تجاهلها

قبل ما تشتري.. كيف تفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير؟