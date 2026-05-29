الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تؤثر على جودة الحياة اليومية، خصوصًا خلال أيام العمل أو أوقات التوتر، بينما يلجأ كثيرون للأدوية المسكنة، هناك طرق طبيعية أثبتت فعاليتها في التخفيف من الصداع دون آثار جانبية، بحسب " Healthline".



شرب الماء بانتظام

الجفاف من أهم أسباب الصداع، لذا ينصح بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، الماء يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر الذي قد يسبب الصداع.

استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة

وضع كمادة باردة على الجبهة أو كمادة دافئة على الرقبة يمكن أن يخفف من توتر العضلات ويقلل الشعور بالصداع، حسب نوع الصداع، سواء كان صداع توتري أو صداع نصفي.

ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق

التنفس العميق وتمارين الاسترخاء تساعد على تقليل التوتر النفسي الذي غالبًا ما يؤدي إلى الصداع، يمكن ممارسة هذه التمارين لمدة 5–10 دقائق صباحًا أو عند الشعور بالصداع.

تدليك الرأس أو الرقبة

التدليك بلطف على جانبي الرأس أو الرقبة يحسن الدورة الدموية ويخفف من شد العضلات، ما يقلل من شدة الصداع دون الحاجة للأدوية.

تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم والأوميجا-3

المغنيسيوم موجود في المكسرات، الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، بينما أحماض أوميجا-3 متوفرة في الأسماك الدهنية، هذه العناصر الغذائية تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة الأعصاب، مما يقلل من الصداع المزمن.

