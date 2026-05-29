بعد الولائم والمناسبات، غالبًا ما يشعر الكثيرون بالثقل والدهون المتراكمة في الجسم، بينما يلجأ البعض إلى الحميات القاسية أو التمارين المكثفة،إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تساعد على زيادة معدل الحرق وتقليل تراكم الدهون، بحسب موقع"Medical News Today".

المشي بعد الوجبات

المشي لمدة 10–15 دقيقة بعد تناول الطعام يحفز عملية الهضم ويزيد من حرق السعرات الحرارية، هذه العادة البسيطة تساعد على تقليل تراكم الدهون، خاصة بعد الولائم الثقيلة.

شرب الماء قبل الوجبات

تناول كوب من الماء قبل الطعام يساعد على تقليل كمية الطعام المستهلك، كما يحفز عملية الأيض ويحسن الهضم، ما يسهم في التحكم بالوزن بشكل طبيعي.

تناول أطعمة غنية بالألياف

الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة تبطئ امتصاص السكريات وتزيد من شعور الشبع، ما يقلل الإفراط في تناول الطعام ويساعد على حرق الدهون تدريجيًا.

الاعتماد على البروتين في الوجبات

البروتين يساعد على زيادة معدل الأيض وحرق السعرات، كما يقلل الشعور بالجوع بين الوجبات، ويساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الدهون.

تقليل الجلوس الطويل

الحركة اليومية البسيطة مثل صعود الدرج أو المشي داخل المنزل ترفع معدل الحرق بشكل ملحوظ، حتى لو لم يكن هناك وقت لممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

