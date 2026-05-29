6 أطعمة قد تمنحك الطاقة بعد السهر في العيد

كتب : نرمين ضيف الله

03:30 ص 29/05/2026

مع انشغال أيام العيد بالسهر والزيارات، يعاني الكثيرون من فقدان الطاقة والخمول في الصباح التالي، بينما يلجأ البعض إلى القهوة والمشروبات المنبهة، هناك أطعمة طبيعية في إعادة النشاط للجسم بسرعة، وفقًا موقع "Healthline".

البيض

البيض مصدر غني بالبروتين والفيتامينات مثل B12، ما يساعد على تعزيز الطاقة وتحسين التركيز بعد ليلة سهر طويلة.

الشوفان

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي تمنح الجسم طاقة ثابتة، دون تقلبات مفاجئة في السكر.

المكسرات

اللوز والجوز والكاجو غنية بالدهون الصحية والبروتين، وتساعد على تنشيط الجسم بسرعة وتخفف من التعب.

الفواكه الطازجة

الموز والتفاح والبرتقال يمنحون الجسم السكريات الطبيعية والفيتامينات، ما ينعش الجسم ويزيد التركيز.

الزبادي

يحتوي على البروتين والبروبيوتيك الذي يحسن الهضم، ويمنح شعورًا بالانتعاش والطاقة بعد السهر.

الشاي الأخضر

يحتوي على الكافيين بنسب معتدلة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ما يمنح الجسم نشاطًا ذهنيًا وبدنيًا دون آثار جانبية قوية.

