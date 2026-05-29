ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى؟

كتب : ميريت نادي

10:50 ص 29/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى 29-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4506 جنيهًا للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5794 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6760 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7725 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 54080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240247 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51% إلى نحو 4518 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

