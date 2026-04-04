

يُعد مشروب البابونج من أكثر الأعشاب شهرة حول العالم، ويستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لخصائصه العلاجية، ووفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن تناول البابونج يوميًا يمكن أن ينعكس إيجابيًا على العديد من وظائف الجسم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية مهدئة.

هل يساعد البابونج على تحسين جودة النوم؟

تشير الدراسات إلى أن البابونج يحتوي على مضادات أكسدة مثل "الأبيجينين"، التي ترتبط بمستقبلات في الدماغ تساعد على الاسترخاء وتقليل الأرق، ما يجعله خيارًا مثاليًا قبل النوم.

هل يساهم في تقليل التوتر والقلق؟

إذ يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات القلق، خاصة عند تناوله بانتظام ضمن روتين يومي.

هل يحسن صحة الجهاز الهضمي؟

يساعد البابونج في تخفيف اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يساهم في تهدئة التقلصات، مما يجعله مشروبًا مناسبًا بعد الوجبات.

هل يعزز مناعة الجسم؟

بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، يساهم البابونج في دعم جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

هل يفيد صحة القلب؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ما يدعم صحة القلب عند تناوله بشكل معتدل.

