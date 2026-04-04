هل شرب البابونج يوميًا هو السر الطبيعي لراحة الأعصاب وتحسين الصحة؟

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 04/04/2026

يُعد مشروب البابونج من أكثر الأعشاب شهرة حول العالم، ويستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لخصائصه العلاجية، ووفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن تناول البابونج يوميًا يمكن أن ينعكس إيجابيًا على العديد من وظائف الجسم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية مهدئة.

هل يساعد البابونج على تحسين جودة النوم؟

تشير الدراسات إلى أن البابونج يحتوي على مضادات أكسدة مثل "الأبيجينين"، التي ترتبط بمستقبلات في الدماغ تساعد على الاسترخاء وتقليل الأرق، ما يجعله خيارًا مثاليًا قبل النوم.

هل يساهم في تقليل التوتر والقلق؟

إذ يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات القلق، خاصة عند تناوله بانتظام ضمن روتين يومي.

هل يحسن صحة الجهاز الهضمي؟

يساعد البابونج في تخفيف اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يساهم في تهدئة التقلصات، مما يجعله مشروبًا مناسبًا بعد الوجبات.

هل يعزز مناعة الجسم؟

بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، يساهم البابونج في دعم جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

هل يفيد صحة القلب؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ما يدعم صحة القلب عند تناوله بشكل معتدل.

اقرأ أيضا:

أعشاب للتنحيف تنهي زواج استمر سنوات.. ما القصة؟

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من البابونج يوميًا

4 أعشاب طبيعية لتحسين الهضم وتخفيف أعراض القولون العصبي


فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق