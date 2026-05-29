ماذا قدم زيكو وحمزة عبد الكريم في أول ظهور بقميص منتخب مصر؟

كتب : رمضان حسن

10:13 ص 29/05/2026 تعديل في 10:14 ص
شهدت مباراة مصر الودية ضد روسيا التي أقيمت أمس الخميس علي استاد القاهرة وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، الظهور الأول للثنائي مصطفي زيكو وحمزة عبد الكريم بقميص المنتخب الوطني الأول.

حمزة عبد الكريم تم استدعائه للمنتخب المصري المشارك في كأس العالم بعد تألقه مع فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، فيما تم الاستعانة بمصطفي زيكو بعد أن كان واحدًا من أبرز عناصر فريق بيراميدز في الموسم الماضي سواء بتسجيل الأهداف وصناعتها.

تألق زيكو في الظهور الأول مع منتخب مصر

شارك مصطفي عبد الرؤوف زيكو في مباراة روسيا أمس كبديل حين دفع به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الدقيقة 34 بدًلا من زميله محمود حسن تريزيجيه، ولعب زيكو لمدة 56 دقيقة سجل فيها هدف مصر الوحيد من رأسية رائعة وصلته من زميله محمد هاني ليخطف اللاعب الأنظار إليه ويلقي إشادة الجميع داخل وخارج الملعب.

كما أن زيكو قدم 11 تمريرة صحيحة من أصل 13 خلال المباراة ولمس الكرة 21 مرة وفاز بالصراعات الهوائية مرتين من أصل 4 كما وجه تسديدتين تجاه مرمي روسيا واستخلص الكرة 3 مرات.

ظهور باهت لنجم برشلونة مع منتخب مصر

في المقابل، لم يتمكن حمزة عبد الكريم من وضع بصمته في الظهور الأول له مع المنتخب الوطني، إذ شارك في 9 دقائق فقط حين حل بديلا للاعب هيثم حسن، ولم يلمس حمزة الكرة سوي مرة واحدة ولم يمرر أو يسدد الكرة علي مرمي المنتخب الروسي .

