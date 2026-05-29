أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا عاجلا وجّه فيه إنذارا جديدا إلى سكان قرية "عين قانا" الواقعة في جنوب لبنان يُطالبهم فيه بالإخلاء الفوري والابتعاد عن منازلهم دون تأخير.

وزعم المتحدث العسكري، أن هذا الإجراء يأتي لوجود نشاطات عسكرية قريبة لـ"حزب الله" اللبناني، مما يُنذر بتوسيع رقعة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على البلدة والقرى المحيطة بها في الساعات القليلة المقبلة.

دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى للتحذير من هجمات صاروخية

على الجانب الآخر، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام ومحيطها بمنطقة الجليل الأعلى للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية رُصدت وهي تعبر الحدود من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار مجددا في مستوطنة مرغليوت بالجليل للتحذير من خطر تسلل طائرة مسيّرة هجومية، مما دفع المستوطنين إلى التوجه نحو الملاجئ والاحتماء في المناطق الآمنة.

القوات الإسرائيلية تعترض هدفا جويا مشبوها جنوب لبنان

وفي التطورات الميدانية، أفاد بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي، بأن منظومات الدفاع الجوي نجحت في رصد واعتراض هدف جوي مشبوه جرى تشخيصه في الأجواء اللبنانية.

وأوضح البيان العسكري، أن الاعتراض جرى بدقة في المنطقة الحدودية التي تشهد عمليات وتوغلات برية نشطة تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في عمق الجنوب اللبناني لمنع استهداف التجمعات العسكرية المتقدمة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.