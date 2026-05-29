خلال إجازة العيد، يميل الكثيرون إلى الإفراط في النوم وتغيير مواعيد الاستيقاظ، ما يؤدي إلى شعور بالخمول وفقدان النشاط، وينصح باتباع بعض العادات الصباحية البسيطة التي تساعد على تنشيط الجسم والعقل، وتمنح شعورًا بالطاقة والحيوية طوال اليوم، وفقًا لموقع Healthline.

شرب الماء فور الاستيقاظ

شرب كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ من أهم الطرق لتنشيط الجسم بعد ساعات النوم الطويلة. يساعد الماء على تحفيز الجهاز الهضمي وتعويض السوائل المفقودة أثناء الليل، ويزيد من اليقظة والطاقة.

ممارسة تمارين تمدد بسيطة

تمارين التمدد لمدة 10 دقائق في الصباح تحسن الدورة الدموية وتخفف من تيبس العضلات، كما أنها تهيئ الجسم لبداية يوم نشيط. حتى التمارين البسيطة مثل فتح الصدر والرقبة والعمود الفقري تساعد على زيادة الطاقة البدنية.

تناول إفطار متوازن

الإفطار المتوازن يشمل البروتينات مثل البيض أو الزبادي، مع الحبوب الكاملة والفواكه هذا المزيج يمنح الجسم الطاقة اللازمة دون تحميله بسعرات حرارية زائدة، ويحفز التركيز الذهني والنشاط العقلي.

التعرض لأشعة الشمس الصباحية

التعرض لأشعة الشمس المبكرة يعزز إنتاج فيتامين D الطبيعي، ما يحسن المزاج ويزيد اليقظة حتى 10–15 دقيقة يوميًا كافية لمنح الجسم شعورًا بالانتعاش والطاقة، خاصة في أيام العيد المزدحمة بالزيارات.

تنظيم جدول صباحي خفيف

تحديد بعض الأنشطة البسيطة في الصباح، مثل التخطيط ليوم العيد أو ممارسة هواية قصيرة، يساعد على استغلال الوقت بشكل منتج ويقلل الشعور بالكسل التنظيم الصباحي يعزز الشعور بالتحكم في اليوم ويزيد الطاقة النفسية.

