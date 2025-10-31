تناول شاي الماتشا بانتظام.. فوائد صحية مذهلة

يعتبر شاي الماتشا من المشروبات الشاي الأخضر المميزة، ويشتهر بقدرته على دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسات إلى أن بعض مركباته قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طفيف عند تناوله بانتظام، دون أن يحل محل العلاجات الطبية.

ووفق لموقع "هيلث لاين"، يحتوي الماتشا على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيكين وأحماض أمينية مثل إل-ثيانين، والتي قد تحسن وظائف الأوعية الدموية وتقلل من الالتهاب، ما يسهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

وينصح بتناوله باعتدال، من كوبين إلى 4 أكواب يوميا، كجزء من نظام غذائي صحي.

كيف يؤثر الماتشا على ضغط الدم؟

الماتشا مصنوع من أوراق الشاي الأخضر الكاملة، حيث يخفق المسحوق في الماء الساخن، ما يزيد تركيز الكافيين والمركبات الفعالة مقارنة بالشاي الأخضر العادي، ويضاف أيضا إلى الحلويات والكعك والآيس كريم.

تحتوي المكونات الأساسية للماتشا، مثل غالات إبيغالوكاتشين "EGCG"، على تأثيرات مضادة للأكسدة قد تساعد على:

تحسين توسع الأوعية الدموية

يقلل الإجهاد التأكسدي ويزيد إنتاج أكسيد النيتريك، مما يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

تقليل الالتهاب

يمنع تصلب الشرايين من خلال تقليل تأثير الخلايا الالتهابية على جدران الأوعية الدموية.

خفض الكوليسترول الضار

يساهم في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL"، ما يقلل من تكون اللويحات في الشرايين.