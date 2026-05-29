نظمت وزارة الصحة والسكان، ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة على مدار 6 أيام، بالتعاون بين الإدارة العامة لمتابعة المديريات والإدارة العامة للتميز المؤسسي، بهدف تأهيل الجهات التابعة للوزارة للمشاركة الفعالة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أن البرامج التدريبية شملت التعريف بفئات الجائزة المختلفة، ومن أبرزها: أفضل فريق عمل حكومي، والمبادرة الحكومية الابتكارية، وأفضل مشروع مشترك، ومراكز تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التدريب العملي على إعداد ملفات الترشح ومعايير التقييم وأفضل ممارسات الجودة والحوكمة والابتكار.

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة، أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تعزز قدرات الفرق على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية إلى أن تطبيق معايير التميز المؤسسي ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات ومستوى رضا المتلقين، مؤكدًا أهمية توحيد مفاهيم الجودة وقياس الأداء لتحقيق تطوير مستدام.

وأكدت الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات ورئيس وحدة التميز الحكومي، حرص الوزارة على نشر ثقافة التميز ورفع جاهزية الجهات المشاركة، مشيدة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب ومشاركة نخبة من الخبراء في نقل التجارب العملية، بما يدعم التكامل المؤسسي ويبني كوادر قادرة على تحقيق التميز والاستدامة.