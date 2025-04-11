6 أطعمة ومشروبات ترفع سكر الدم على الفور عند تناولها على الريق

كتبت: نورهان ربيع

يجهل الكثير من الناس أن تناول بعض الأطعمة أو المشروبات على معدة فارغة قد يكون ضارًا للغاية.

ومن بين هذه الأطعمة، هناك ما يرفع مستويات السكر في الدم، ما يشكل خطرًا خاصًا على مرضى السكري.

وفي ما يلي، نعرض أبرز هذه الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها على الريق، وفقًا لموقع "onlymyhealth".

1- المشروبات السكرية

تُعد المشروبات مثل الصودا وعصائر الفاكهة والشاي المحلى من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، فهي غنية بالسكريات المضافة وتفتقر إلى الألياف والبروتين، ما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم.

2- الخبز الأبيض والمعجنات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والحبوب السكرية، تتحلل بسرعة إلى جلوكوز في الجسم، وبسبب قلة محتواها من الألياف التي تُبطئ عملية الهضم، قد تُسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند تناولها على معدة فارغة.

3- الفواكه الغنية بالسكر

على الرغم من أن الفواكه تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي، إلا أن بعض الأنواع تحتوي على نسبة سكر أعلى من غيرها، فالفواكه مثل البطيخ، الأناناس، والموز الناضج تتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

4- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مثل البطاطس والدجاج المقرمش والدونات تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة، وتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة التهاب الجسم ومقاومة الأنسولين، مما يعقّد التحكم في سكر الدم.

5- الكحول

يؤثر الكحول بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة. ففي البداية قد يخفض مستويات السكر، لكنه قد يسبب ارتفاعًا مرتدًا لاحقًا ويتداخل مع أدوية السكري، كما يزيد من خطر الإصابة بنقص سكر الدم عند تناوله بدون طعام.

6- الكافيين

على الرغم من أن تناول الكافيين بشكل معتدل يعد آمنًا لمعظم الأفراد، فإن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، القهوة ومشروبات الطاقة قد تسبب اضطرابات هضمية إذا تم تناولها على معدة فارغة.

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