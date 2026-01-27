فوائد الكمون.. هذا ما يفعله بسكر الدم والكوليسترول



قد يعتقد كثيرون أن الكمون توابل تقليدية تستخدم لتحسين نكهة الطعام، إلا أنه يخفي وراءه مجموعة من الفوائد الصحية تجعله عنصرا جديرا بالاهتمام داخل أي نظام غذائي متوازن.

فالكمون غني بالعناصر الغذائية النشطة، من مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن، ما يمنحه دورا فعّالا في دعم وظائف الجسم المختلفة، بداية من الجهاز الهضمي وصولا إلى صحة القلب والمخ.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية، فإن للكمون خمس فوائد صحية رئيسية مدعومة بأبحاث علمية.



دعم الجهاز الهضمي



الكمون يصنف ضمن التوابل التي تساعد على تقليل الغازات، الأمر الذي يجعله مفيدا لتحسين عملية الهضم، وتوضح الدراسات أن له تأثيرا إيجابيا خاصا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي، خصوصا الحالات المصحوبة بالإمساك، ويرجع هذا التأثير إلى احتواءه على مركبات نشطة مثل الثيمول والكومينالديهايد، والتي تحفز إفراز العصارات الهضمية والصفراء، ما يساعد على هضم الدهون بشكل أفضل، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، والتقليل من الانتفاخ والشعور بعدم الارتياح بعد تناول الطعام.



تحسين مستويات الكوليسترول في الدم



بعض الأبحاث أظهرت قدرة مستخلص الكمون على تعديل مستويات الكوليسترول في الدم، من خلال خفض الكوليسترول الضار وزيادة النافع، وأظهرت إحدى الدراسات أن استخدام مستخلص الكمون بجرعات صغيرة ومنتظمة لمدة شهر ونصف ساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار بنحو 10%.



المساعدة في تنظيم سكر الدم



تشير الأبحاث إلى أن إدخال الكمون بشكل منتظم في النظام الغذائي قد يفيد مرضى السكري في السيطرة على مستويات السكر، إلا أن النتائج كانت أوضح عند استخدام مكملات الكمون، وأظهرت دراسات أن مكملات الكمون حسنت من كفاءة التمثيل الغذائي، وقللت من احتمالات الإصابة بمضاعفات السكري مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية والكلى والعينين.



دعم فقدان الوزن



عند دمج الكمون مع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني، يمكن أن يكون له دور في تنشيط الأيض، وتقليل الشهية، والمساعدة على خفض الدهون المتراكمة، فقد كشفت دراسة علمية أن تناول كمية صغيرة من مسحوق الكمون يوميا مع الزبادي أدى إلى انخفاض ملحوظ في الوزن ومحيط الخصر ونسبة الدهون خلال ثلاثة أشهر.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن تناول مكملات الكمون مع الليمون ساعد على تقليل الشهية ودعم خسارة الوزن خلال فترة قصيرة نسبيا.



تعزيز صحة الدماغ



يحتوي الكمون على مركبات نباتية فعالة مثل الفلافونويدات والفينولات، وهي معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، وتسهم هذه المركبات في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بالعديد من الأمراض العصبية، ما قد يدعم صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض معرفية مثل الزهايمر.