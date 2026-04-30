يحرص بعض الأشخاص على توقف عن تناول الطعام ابتداء من الساعة السادسة مساءً حتى صباح اليوم التالي، لاعتقادهم أن تجنب الأكل طوال هذه المدة يقدم للجسم العديد من الفوائد، فهل هذا صحيح؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن نظام التوقف عن تناول الطعام بعد وقت محدد يوميًا وخاصة بعد الساعة السادسة مساءًا يشهد انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة، باعتباره أسلوبًا يُستخدم لتحسين الصحة والمساعدة في إنقاص الوزن.

ويرتبط هذا النمط غالبًا بمفهوم الصيام المتقطع وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم.

ماذا يحدث داخل الجسم بعد التوقف عن الأكل؟

أوضح القيعي، أنبعد آخر وجبة، يمر الجسم بعدة مراحل فسيولوجية متتابعة، وتتمثل فيما يلي :

مرحلة الهضم (من 0 إلى 4 ساعات):

يعتمد الجسم على الجلوكوز الناتج عن الطعام كمصدر رئيسي للطاقة.

مرحلة ما بعد الامتصاص (من 4 إلى 12 ساعة):

يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجليكوجين الموجود في الكبد لتوفير الطاقة.

بداية حرق الدهون (بعد نحو 12 ساعة):

مع انخفاض مخزون الجليكوجين، يتحول الجسم تدريجيًا إلى استخدام الدهون كمصدر بديل للطاقة.

وبالتالي، فإن التوقف عن الأكل من السادسة مساءً حتى صباح اليوم التالي يُدخل الجسم جزئيًا في مرحلة حرق الدهون.

ما أبرز الفوائد المحتملة لهذا النظام؟

هل يُحسّن حساسية الإنسولين؟

أضاف القيعي، أن تقليل عدد الوجبات وإطالة فترة الصيام يساعدان في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكري.

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

أكد القيعي، أنه يساهم في خفض السعرات الحرارية اليومية بشكل غير مباشر، خاصة مع تقليل الأكل الليلي الذي غالبًا ما يكون غنيًا بالسعرات.

هل يؤثر على جودة النوم و ينظم الساعة البيولوجية؟

الامتناع عن تناول الطعام في وقت متأخر يحسن النوم، حيث يقلل من مشكلات مثل عسر الهضم واضطراب النوم.

كما أن تناول الطعام في ساعات النهار يتماشى مع إيقاع الجسم الطبيعي، ما يعزز كفاءة العمليات الحيوية وتحسين الساعة البيولوجية.

ما الآثار الجانبية المحتملة؟

هل يسبب شعورًا بالجوع؟



تابع القيعي، أن في الأيام الأولى، يشعر الشخص بجوع ملحوظ، لكنه غالبًا ما يتراجع مع تأقلم الجسم.

هل يؤثر على مستوى الطاقة؟



قد يعاني البعض من تعب أو انخفاض في النشاط مساءً، خاصة إذا كان يومهم مليئًا بالمجهود.

هل يؤدي إلى الإفراط في الأكل لاحقًا؟



كشف أخصائي التغذية العلاجية، أن في حال غياب التحكم، يعوض البعض فترة الصيام بزيادة عدد ساعات الامتناع عن تناول الطعام في اليوم التالي.

هل يناسب الجميع؟



أكد القيعي، أن لا يُنصح به لبعض الفئات مثل مرضى السكري (خاصة من يتناولون أدوية)، والحوامل، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل.

هل الالتزام بالساعة السادسة مساءً ضروري؟



صرح أخصائي التغذية العلاجية، أن ليس التوقيت بحد ذاته هو الأهم، بل الفكرة الأساسية تكمن في:

التوقف عن الأكل قبل النوم بـ 3 إلى 4 ساعات .

منح الجسم فترة صيام تمتد من 12 إلى 14 ساعة .

في النهاية، يمكن أن يكون التوقف عن الأكل في المساء وسيلة فعالة لتحسين الصحة ودعم فقدان الوزن، بشرط الحفاظ على توازن الوجبات خلال اليوم وتجنب الإفراط في التعويض، ويظل العامل الأهم هو جودة النظام الغذائي ككل، وليس فقط توقيت تناول الطعام.

