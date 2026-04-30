أكد الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، أن الاعتماد على نظام غذائي موحد لكل الأفراد يعد أمرًا غير صحيح علميًا، موضحًا أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية ونمط الحياة.

التغذية يجب أن تكون فردية لا عامة

أوضح نزيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"نظام غذائي مطبوع جاهز"، مشددًا على أن التعامل مع التغذية ينبغي أن يكون بشكل فردي، نظرًا لاختلاف العوامل بين الأشخاص مثل العمر والوزن والحالة المرضية.

وحذر عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، من الانسياق وراء الترندات الغذائية الشائعة، مؤكدًا أنها قد تمثل خطرًا على الصحة إذا تم تطبيقها دون مراعاة الفروق الفردية والاحتياجات الخاصة لكل شخص.

الخبز البلدي خيار متوازن

أشار الدكتور مجدي نزيه، إلى أن أفضل الخيارات الغذائية ترتبط دائمًا بمبدأ التوازن، لافتًا إلى أن الخبز البلدي المصري المدعم يعد من الخيارات الجيدة من الناحية الغذائية، بينما تعتمد باقي أنواع الخبز على طريقة الاستخدام والكميات المتناولة، وليس على تصنيفها المطلق كخيار "أفضل" أو "أسوأ".

