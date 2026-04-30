نمط الترطيب اليومي وتناول بعض المشروبات قد يساهم في دعم صحة البشرة بشكل غير مباشر، فشرب كميات كافية من السوائل، إلى جانب مضادات الأكسدة، يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بعلامات التقدم في السن.

ورغم أن المشروبات وحدها لا تعد علاجا لمشاكل البشرة، فإنها قد تكون جزءا من نمط حياة صحي ينعكس على المظهر العام، بحسب موقع هيلث.

هل الشاي الأخضر مفيد للبشرة؟



يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قد تساعد في حماية الخلايا من التلف، كما أنه قد يساهم في تحسين مرونة الجلد عند استهلاكه بانتظام.

تأثير عصير البنجر والجزر على البشرة



من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم لتجديد خلايا الجلد، أما البنجر فقد يساهم في تحسين تدفق الدم، ما يدعم تغذية البشرة.

فوائد الماء الدافئ مع الليمون والعسل



يساعد هذا المشروب على تعزيز الترطيب الصباحي، ويحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساهم في تكوين الكولاجين، بينما يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا.

ما فوائد الكركم؟



يحتوي الكركم على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب، وقد يساهم في دعم صحة الجلد بشكل عام عند إدخاله ضمن النظام الغذائي.

فوائد ماء جوز الهند لبشرتك



يتميز ماء جوز الهند بكونه مشروبا مرطبا طبيعيا يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في دعم توازن السوائل في الجسم، كما يحتوي على كميات بسيطة من مضادات الأكسدة.

