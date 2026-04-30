تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن سر تراجع مستوى النادي الأهلي والخسارة من بيراميدز في الجولة ال4 من المرحلة النهائية في الدوري المصري.

تصريحات رضا عبد العال عن تراجع مستوى الأهلي

قال رضا عبد العال خلال تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الخميس:" الإدارة السبب في خسارة الأهلي الموسم الحالي من كل الاتجاهات من صفقات وغيرها كتير، كل ده بسبب العند يعني رايح تجيب زيزو بمبلغ كبير جداً وصفقات تانية عشان ياخدوا بطولات وفي الآخر يعملوا الأداء ده".

وأضاف عبد العال: "ليه زيزو ياخد 600 مليون جنيه ويكون أغلى لاعب في مصر، بيعمل إيه يعني عشان ياخد المبلغ ده؟، وفي الآخر يقولك زيزو جاي النادي الأهلي فري، علشان كده الدنيا بايظة في الأهلي واللاعبين بتبص لبعض مين بياخد أكتر من التاني".

رضا عبد العال يوضح سبب تراجع الأهلي قبل مباراة القمة

وأضاف: "خسارة النادي الأهلي مش سببها المدرب ولا لاعبين نهائي ده سبب الإدارة عشان مش عارفة تدير الموقف صح"

واختتم: "الأهلي عنده مشكلة مش واخد باله منها خالص وهو فريق سيراميكا كليوباترا اللي جاي يدبدب وراك عاوز يروح بطولة الكنفدرالية هو رصيده 43 نقطة والأهلي 44 نقطة".

