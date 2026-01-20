كنز في مطبخك.. أطعمة تخفض الكوليسترول وتضبط سكر الدم



يمكن لبعض الأطعمة البسيطة أن تساعد على تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى تحسين نسبة السكر، والحديث هنا عن البقوليات، فما فوائدها؟

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فالبقوليات من أكثر الأطعمة المغذية والمتاحة بأسعار معقولة، فهي غنية بالبروتين والألياف والعناصر المعدنية الحيوية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن إدراجها المزيد في النظام الغذائي قد يعزز الصحة العامة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

صحة القلب



تناول البقوليات بانتظام مفيد لصحة القلب، إذ يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، تعمل الألياف على ربط الكوليسترول في الأمعاء لتسهيل إخراجه، بينما يدعم البوتاسيوم والمغنيسيوم وظائف الأوعية الدموية، ما يجعل البقوليات عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

التحكم في مستويات السكر بالدم



البقوليات منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنها تطلق الطاقة ببطء وتحد من ارتفاعات سكر الدم المفاجئة، كما أن محتواها من الألياف والبروتين يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم والوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

إدارة الوزن



تتميز البقوليات بمحتواها العالي من البروتين والألياف، ما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتنظيم الشهية، وهو عامل أساسي للتحكم في الوزن على المدى الطويل، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البقوليات غالبًا ما يتمتعون بوزن أقل، ومحيط خصر أصغر، وضغط دم منخفض، ما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

دعم صحة الأمعاء



البقوليات غنية بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، التي تعمل كـ"بريبايوتكس" غذائية للبكتيريا النافعة في الأمعاء، وتساعد هذه الألياف على إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة خلال عملية التخمير، والتي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات ودعم صحة القولون، ما يحسن الهضم وينظم حركة الأمعاء عند تناولها بانتظام.