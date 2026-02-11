خطر صامت.. كيف يؤثر النوم على مستوى سكر الدم؟

يعاني كثيرون من ارتفاع السكر في الدم نتيجة العادات اليومية، سواء المتعلقة بالنظام الغذائي أو نمط الحياة، ويعد النوم أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على مستوى الجلوكوز في الدم، إذ يمكن لاضطرابه أو قلته أن يؤدي إلى ارتفاع السكر حتى مع تناول نفس الوجبات يوميا.

وكشفت عالمة الكيمياء الحيوية، جيسي إنشوسبي، استنادا إلى أبحاث منشورة في المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، أن قلة النوم واضطرابه تؤثر سلبا على توازن الجلوكوز في الجسم، ما ينعكس على استجابة الجسم للطعام في اليوم التالي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

أضرار عدم النوم الكافي

وأظهرت دراسة، شملت قرابة ألف مشارك، أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كاف أو يعانون من اضطراب في مواعيده يسجلون ارتفاعا أكبر في مستوى الجلوكوز في صباح اليوم التالي، حتى عند تناولهم نفس الوجبة المعتادة.

كما كشفت دراسة أخرى، أجريت على 150 مشاركا، أن ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول يرتبط بزيادة حدة ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام نفسه.

وأشارت "جيسي"، إلى أن تناول نفس الوجبة لا يعني بالضرورة نفس استجابة الجسم، حيث تختلف ارتفاعات الجلوكوز من شخص لآخر، وكلما كان الارتفاع أعلى واستمر لفترة أطول زادت آثاره السلبية على الصحة.

كيف تقلل ارتفاع السكر الناتج عن اضطرابات النوم؟

ولتقليل ارتفاع السكر الناتج عن اضطرابات النوم، اقترحت "جيسي"، مجموعة من الإرشادات المعروفة باسم حيل الجلوكوز، وهي تعديلات بسيطة ومدعومة علميا في نمط الغذاء والحياة اليومية، وتهدف إلى الحد من الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد الوجبات، ما يساعد على تقليل الشعور بالتعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام والالتهابات المزمنة.

ومن أبرز هذه الإرشادات تناول الخضراوات في بداية الوجبة، ودمج الكربوهيدرات مع البروتين أو الألياف، والمشي لفترة قصيرة بعد تناول الطعام، والحرص على عدم إهمال وجبة الإفطار.

كيف تتجنب ارتفاع السكر؟

التحكم في ارتفاع السكر في الدم يتطلب الالتزام بالأدوية الموصوفة لمرضى السكري عند الحاجة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن مع ضبط كمية الكربوهيدرات، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين، إضافة إلى إدارة التوتر.

كما يجب تجنب الأطعمة السكرية والمصنعة، واختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مع الحرص على إدخال البروتين والألياف ضمن الوجبات للحد من ارتفاع السكر بعد الأكل.