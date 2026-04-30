قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي إلزام كل من يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة أو نائب الرئيس بالخضوع لاختبارات القدرات العقلية والإدراكية قبل خوض الانتخابات.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع انتخاب شخصيات وصفها بأنها غير مؤهلة، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيقه "لن يفاجأ الناخبون بانتخاب شخصيات مثل باراك أوباما أو جو بايدن".

وأكد ترامب أنه خضع شخصيًا لهذه الاختبارات ثلاث مرات، قائلا: "لقد أجريت الامتحان ثلاث مرات خلال (“ثلاث!”) فترة رئاستي، ونجحت في كل شيء ثلاث مرات — إنجاز نادرًا ما تم تحقيقه من قبل، حتى في امتحان واحد، وفقًا للأطباء!".

