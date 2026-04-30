ترامب: اجتزت الاختبارات العقلية 3 مرات خلال ولايتي الرئاسية "الثلاث"

كتب : وكالات

11:05 م 30/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي إلزام كل من يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة أو نائب الرئيس بالخضوع لاختبارات القدرات العقلية والإدراكية قبل خوض الانتخابات.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع انتخاب شخصيات وصفها بأنها غير مؤهلة، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيقه "لن يفاجأ الناخبون بانتخاب شخصيات مثل باراك أوباما أو جو بايدن".

وأكد ترامب أنه خضع شخصيًا لهذه الاختبارات ثلاث مرات، قائلا: "لقد أجريت الامتحان ثلاث مرات خلال (“ثلاث!”) فترة رئاستي، ونجحت في كل شيء ثلاث مرات — إنجاز نادرًا ما تم تحقيقه من قبل، حتى في امتحان واحد، وفقًا للأطباء!".

اقرأ أيضًا:

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد

فيديو قد يعجبك



