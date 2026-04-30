الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

02:49 م 30/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة للحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، وذلك في إطار دعم هذه الفئات ودمجها في القطاع الرسمي، بما يضمن شمولها بمظلة الحماية الاجتماعية.

جاءت هذه التوجيهات خلال كلمة الرئيس، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرسمي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بما يتناسب مع نسبة العجز.

العمالة غير المنتظمة عيد العمال السيسي تراخيص العمل

