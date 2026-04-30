التوقف عن تناول البيض من التجارب الغذائية التي يقبل عليها بعض الأشخاص، لاعتقادهم أن تجنب يقدم للجسم العديد من الفوائد، فهل هذا صحيح؟

هل يؤدي الاستغناء عن البيض إلى نقص غذائي؟



قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن حذف البيض من النظام الغذائي لا يترك أثرًا واحدًا لدى الجميع، بل يعتمد تأثيره على طبيعة النظام الغذائي ككل، فالبيض يُعد من الأطعمة عالية الكثافة الغذائية، واستبعاده قد يكون أمرًا محايدًا أو حتى مفيدًا في بعض الحالات، لكنه يمكن أن يؤدي إلى نقص بعض العناصر المهمة إذا لم يُعوض بشكل مناسب.

ما القيمة الغذائية التي يقدمها البيض؟



وأضاف القيعي، أن البيض مصدر غني بعدد من العناصر الأساسية، أبرزها البروتين الكامل الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب فيتامين ب12، والكولين المهم لصحة الدماغ ووظائف الكبد، وكذلك فيتامين د، ومعادن مثل السيلينيوم.

ماذا يحدث عند الاستغناء عن البيض؟



أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن التأثير يختلف بحسب البدائل المتاحة في النظام الغذائي فإذا تم حذف البيض دون تعويض مناسب، يمكن أن يحدث نقص في جودة البروتين، وهو ما يمكن تداركه بسهولة من خلال تناول اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، بالإضافة إلى الألبان، أو عبر تنويع المصادر النباتية.

هل يؤثر غياب البيض على الكولين؟



أكد القيعي، أن البيض من أغنى المصادر الغذائية بالكولين، ونقصه ينعكس على صحة الكبد والتركيز والوظائف العصبية، ويمكن تعويضه من خلال مصادر أخرى مثل الكبدة وبعض المكسرات والبذور.

وماذا عن فيتامين ب12 ؟

يشير القيعي إلى أن فيتامين ب12 من العناصر المهمة جدًا، خاصة لدى من يتبعون نظامًا غذائيًا قريب من النباتي، ونقصه يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا أو مشكلات عصبية، ويمكن تعويضه من خلال المنتجات الحيوانية أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

هل تقليل البيض يفيد في خفض الكوليسترول؟



أضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن في بعض الحالات، يساعد تقليل البيض على خفض الكوليسترول الكلي، لكن علميًا فإن تأثير البيض على كوليسترول الدم يظل محدودًا لدى أغلب الأشخاص، لأن الجسم ينظم إنتاج الكوليسترول داخليًا بدرجة كبيرة.

هل الاستغناء عن البيض مفيد أم لا؟



في نهايه حديثة، قال القيعي يعتمد ذلك على الحالة الصحية ونمط الحياة فقد يكون الاستغناء عنه مناسبًا في حال وجود حساسية من البيض، أما بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا، فالبيض ليس عنصرًا لا غنى عنه.

