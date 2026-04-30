أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح آلية لتعديل رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) للعملاء المتقدمين على عدد من المشروعات السكنية، وذلك في إطار تسهيل إجراءات ردّ جدّيات الحجز المتأخرة.

وأوضحت الوزارة، في تنويه رسمي، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، واستجابةً لطلبات وشكاوى العملاء الذين تعذّر عليهم استرداد مقدمات الحجز الخاصة بهم في مشروعات "ديارنا" و"ظلال" و"جنة" و"سكن مصر" و"روضة العبور"، إلى جانب كافة المشروعات المطروحة عبر منصة مصر العقارية.

وأشارت إلى أنه تم إتاحة إمكانية تعديل رقم الـIBAN من خلال منصة مصر العقارية، اعتبارًا من اليوم 30 أبريل الجاري، على أن يستمر فتح باب التعديل حتى يوم 13 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني وإشعارات نصية (SMS) للعملاء، بدءًا من يوم 14 مايو المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات استرداد جدّيات الحجز بعد تحديث البيانات البنكية.