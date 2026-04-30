في جريمة تقشعر لها الأبدان بمركز الصف جنوب الجيزة، سقط قناع الحنان لتنكشف واحدة من أبشع الوقائع، حيث تحولت الجدة إلى متهمة بقتل حفيدها ومحاولة إنهاء حياة شقيقته التي لم تدخل شهرها الخامس بعد بدافع صادم لا يُصدق ومشهد يفوق الخيال قسوة.

وفاة غامضة لرضيع في الصف

قبل 3 أشهر، استقبل أحد المستشفيات طفلًا رضيعًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مصابًا بآثار حقن غامضة في منطقة الصدر، ليفارق الحياة بعد وقت قصير متأثرًا بإصابته.

في ذلك الوقت، ادعت الجدة أن الطفل تعرض للدغة ثعبان، ولم يساور الشك والديه، لتُسجل الواقعة كحادث عرضي.

جريمة مكررة

بعد شهر واحد، تكررت المأساة بشكل أثار الريبة، أصيبت شقيقة الطفل بنفس الأعراض الغامضة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخلت العناية المركزة ولا تزال تخضع للعلاج والغريب في الأمر أن الجدة كررت نفس روايتها السابقة، مدعية أن الطفلة أيضًا تعرضت للدغة ثعبان.

لغز لدغة الثعبان

مع تكرار الواقعة، تسرب الشك إلى العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب ليشكل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بلكشف الحقيقة وراء هذه الأحداث الغامضة.

وبعد الفحص، انكشفت المفاجأة الصادمة: لا وجود لأي ثعبان، بل جريمة مدبرة داخل الأسرة.

"عايزة أحرق قلبها"

تحريات رئيس وضباط مباحث الصف بينت إلى أن الجدة هي العقل المدبر للجريمة، حقنت الحفيدين بمادة سامة بدافع الانتقام من زوجة ابنها بعدما فشلت في دفع ابنها لتطليقها فقررت التخلص من ابنيها "قولت أحرق قلبها على ضناها".

