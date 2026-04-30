زعمت امرأة أن أطباء غير أكفاء تجاهلوا صداعها المبرح واعتبروه "إجهادا ناتجا عن أطفالها"، لكن تبين لاحقا أنه سرطان في الدماغ، إذ تدهورت صحة ليبي وولاستون لدرجة أنها فقدت بصرها في إحدى عينيها أثناء انتظارها موعدا في المستشفى.

سيدة تعاني من الصداع لتكتشف السرطان



وبدأت ليبي، البالغة من العمر 32 عاما، تعاني من صداع مستمر في صيف عام 2024، فذهبت إلى طبيبها طلبا للمساعدة، كاشفة أن ثلاثة أطباء مختلفين تجاهلوا مخاوفها، قائلين إن أعراضها ربما تكون مرتبطة بالتوتر أو الهرمونات، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتزعم ليبي أن أحد الأطباء أشار إلى أن أطفالها الثلاثة - ميلر (10 سنوات)، وداكس (7 سنوات)، وفوريست (4 سنوات)، ربما يكونون السبب في معاناتها من الصداع.

تم تشخيص إصابتها في النهاية بورم رابدويدي غير نمطي (AT/RT) - وهو نوع من السرطان يوجد عادة عند الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

وقالت ليبي، التي تعيش في ولفرهامبتون ببريطانيا: "شعرت بالتجاهل التام لمعاناتي من الصداع لشهور، لم يكن أحد يستمع إلي، كنت أعرف أن هناك خطبا ما، لكن استمروا في إخباري بأنه خلل في الهرمونات أو التوتر أو الاكتئاب، حتى أن أحد الأطباء سألني إن كان لدي أطفال وقال: "ألا تعتقدين أن أطفالك هم من يسببون لكِ الصداع؟".

وتابعت: "أصبح الألم لا يطاق، وكنت أتناول مسكنات الألم واحدة تلو الأخرى لمجرد محاولة القيام بمهامي اليومية، لم أستطع أن أكون الأم التي أردت أن أكونها، وكانت جودة حياتي سيئة للغاية."

عملية استغرقت 4 ساعات



وبعد تشخيص حالتها، خضعت ليبي لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات لإزالة ورم الغدة النخامية من خلال أنفها، ثم خضعت لعملية بزل قطني، وعلاج إشعاعي، وعلاج كيميائي، وأُبلغت ليبي بأنها شفيت من السرطان في فبراير من هذا العام.

وقالت: "أرى الحياة الآن بشكل مختلف تماما، أقدر كل يوم أقضيه مع عائلتي، لا أريد لأحد أن يمر بما مررت به، لذا أحث الناس على عدم تجاهل أعراضهم".

ومنذ أن حصلت ليبي على الضوء الأخضر، أصبحت تخضع لفحوصات كل ثلاثة أشهر وقد عاد بصرها.

