أثارت تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي جدلا قانونيا في الولايات المتحدة، حول كيفية تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القيود المفروضة بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وبحسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973، تواجه الإدارة الأمريكية مهلة زمنية مدتها 60 يومًا لوقف العمليات العسكرية أو الحصول على تفويض من الكونجرس، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة 30 يومًا في حال إخطار الكونجرس بهدف تقليص الأعمال العدائية.

وأدلى وزير الحرب الأمريكي، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول بواشنطن، اليوم الخميس، في جلسة تناولت تطورات الحرب مع إيران والقيود القانونية المرتبطة بها.

وخلال الجلسة أوضح هيجسيث أن الولايات المتحدة في حالة وقف إطلاق نار حاليا، معتبرا أن هذا الوضع يعني تجميد عداد المهلة القانونية.

في المقابل، رفض السيناتور الديمقراطي تيم كين هذا التفسير، قائلاً: "لا أعتقد أن القانون يدعم ذلك"، مشيرًا إلى وجود مخاوف دستورية جدية بشأن هذا الطرح.

