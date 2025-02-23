6 خطوات ذهبية لتخزين اللحوم والدواجن في رمضان بطريقة صحية

تخزين اللحوم والدواجن بشكل بطريقة صحية خلال شهر رمضان، أمر ضروري للحفاظ على جودتها وسلامتها الغذائية.

وقدّم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه مع "مصراوي" 6 خطوات ضرورية لتخزين اللحوم والدواجن في رمضان بطريقة صحية وآمنة، تشمل:

1- التبريد والتجميد السريع

يجب تبريد اللحوم والدواجن فور شرائها إلى درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل لمنع نمو البكتيريا، وبعد التبريد، يجب بتجميدها في الفريزر بدرجة حرارة -18 مئوية لضمان الحفاظ على جودتها.

2- استخدام مواد تغليف مناسبة

لف اللحوم والدواجن بإحكام باستخدام مواد تغليف مخصصة للتجميد، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء، للحفاظ على النكهة والقيمة الغذائية.

3- مدة التخزين

تختلف مدة تخزين اللحوم والدواجن في الفريزر حسب درجة الحرارة:

في درجة حرارة -10 مئوية: شهرين.

في درجة حرارة -18 مئوية: 4 شهور.

في درجة حرارة -24 مئوية: 8 شهور.

وللحفاظ على القيمة الغذائية، يُفضل عدم تجاوز هذه الفترات.

4- التحضير المسبق

يمكن تتبيل اللحوم والدواجن وتقسيمها في أكياس مخصصة، ثم تخزينها مباشرة في الفريزر لتكون جاهزة للطهي عند الحاجة.

5- طرق إذابة الثلج

عند الحاجة لاستخدام اللحوم أو الدواجن المجمدة، يُفضل إذابتها في الثلاجة أو باستخدام الميكروويف، وتجنب استخدام الماء الساخن للحفاظ على جودتها.

6- النظافة والتعقيم

احرص على تنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة في التعامل مع اللحوم والدواجن، لتجنب التلوث المتبادل.

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