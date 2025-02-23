6 خطوات ذهبية لتخزين اللحوم والدواجن في رمضان بطريقة صحية
تخزين اللحوم والدواجن بشكل بطريقة صحية خلال شهر رمضان، أمر ضروري للحفاظ على جودتها وسلامتها الغذائية.
وقدّم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه مع "مصراوي" 6 خطوات ضرورية لتخزين اللحوم والدواجن في رمضان بطريقة صحية وآمنة، تشمل:
1- التبريد والتجميد السريع
يجب تبريد اللحوم والدواجن فور شرائها إلى درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل لمنع نمو البكتيريا، وبعد التبريد، يجب بتجميدها في الفريزر بدرجة حرارة -18 مئوية لضمان الحفاظ على جودتها.
2- استخدام مواد تغليف مناسبة
لف اللحوم والدواجن بإحكام باستخدام مواد تغليف مخصصة للتجميد، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء، للحفاظ على النكهة والقيمة الغذائية.
3- مدة التخزين
تختلف مدة تخزين اللحوم والدواجن في الفريزر حسب درجة الحرارة:
في درجة حرارة -10 مئوية: شهرين.
في درجة حرارة -18 مئوية: 4 شهور.
في درجة حرارة -24 مئوية: 8 شهور.
وللحفاظ على القيمة الغذائية، يُفضل عدم تجاوز هذه الفترات.
4- التحضير المسبق
يمكن تتبيل اللحوم والدواجن وتقسيمها في أكياس مخصصة، ثم تخزينها مباشرة في الفريزر لتكون جاهزة للطهي عند الحاجة.
5- طرق إذابة الثلج
عند الحاجة لاستخدام اللحوم أو الدواجن المجمدة، يُفضل إذابتها في الثلاجة أو باستخدام الميكروويف، وتجنب استخدام الماء الساخن للحفاظ على جودتها.
6- النظافة والتعقيم
احرص على تنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة في التعامل مع اللحوم والدواجن، لتجنب التلوث المتبادل.
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