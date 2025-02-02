6 مخاطر لا تتوقعها.. هذا ما يفعله تناول 3 ثمرات من الموز على الريق

كتبت- أسماء مرسي:

الموز، من الفواكه الصحية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ولكن، هل تعلم ماذا يحدث عند تناول 3 ثمرات من الموز على معدة فارغة؟

خطر على صحة القلب

يحتوي الموز على نسبة عالية من المغنيسيوم، وقد يؤدي تناوله على معدة فارغة إلى اختلال التوازن بين المغنيسيوم والكالسيوم في الدم، ما يؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "thehealth".

ارتفاع مستويات السكر في الدم

نظرا لأنه غني بالسكريات، وتناوله على الريق قد يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر في الدم، ما يُزيد خطر الإصابة بالتعب والصداع ومشكلات أخرى، خاصة بالنسبة لمرضى السكري.

اضطرابات في المعدة

يحتوي أيضا على البكتين، وهو نوع من الألياف التي قد تبطئ عملية الهضم وتسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة عند تناول الموز على معدة فارغة.

انخفاض امتصاص الحديد

إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فمن الأفضل تجنب تناول الموز على الريق، حيث يحتوي على البوتاسيوم الذي قد يتداخل مع امتصاص الحديد، ما يزيد من تفاقم نقص الحديد.

زيادة حموضة الجسم

الموز حمضي بطبيعته، وتناوله على معدة فارغة يزيد من حموضة الجسم ويسبب الشعور بالحرقة والتعب.

زيادة الوزن

بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتناوله على الريق يُسهم في زيادة الوزن، خاصة إذا كنت تتبع نظاما غذائيا لإنقاص الوزن.