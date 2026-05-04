مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد شعور الكثيرين بالخمول والإجهاد نتيجة فقدان الجسم للسوائل والأملاح المعدنية، وعلى رأسها البوتاسيوم، الذي يعد عنصرا أساسيا في دعم الطاقة وتنظيم وظائف العضلات والأعصاب.

وتعلقا على ذلك، قال الدكتور محمد ممدوح، أخصائي التغذية العلاجية، إن البوتاسيوم يلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، مشيرا إلى أن نقصه قد يؤدي إلى ضعف عام، ودوخة، وتراجع في النشاط البدني خلال موجات الحر.

الموز والمشمش.. دعم سريع للطاقة

أوضح "ممدوح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"أن الموز يعد من أغنى الفواكه بالبوتاسيوم، ويساعد في تعويض الطاقة بسرعة وتقليل التقلصات العضلية، مما يجعله خيارا مثاليا في الأجواء الحارة.

وأضاف أن المشمش يحتوي أيضا على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يساهم في دعم صحة القلب وتحسين قدرة الجسم على مواجهة الإجهاد الحراري.

وأشار إلى أن تناول هذه الفواكه بين الوجبات يساعد في الحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الشعور بالهبوط المفاجئ في الطاقة.

الشمام والبطيخ.. ترطيب طبيعي للجسم

وتابع أن الشمام يتميز باحتوائه على الماء والبوتاسيوم، ما يجعله فعالا في ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالإرهاق في الطقس الحار.

كما لفت إلى أن البطيخ يساعد في تعويض السوائل المفقودة عبر العرق، ويمنح إحساسا سريعا بالانتعاش، مما يخفف من أعراض الخمول والإجهاد الحراري.

