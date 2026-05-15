لم يعد التقدم في العمر مرتبطا فقط بالسنوات، إذ تشير أبحاث علمية حديثة إلى أن نمط الحياة اليومي، وعلى رأسه النظام الغذائي، قد يلعب دورا مباشرا في التحكم بمعدل الشيخوخة البيولوجية داخل الجسم.

وبحسب موقع لينتا.رو، توصل علماء من جامعة سيدني الأسترالية إلى أن إدخال تغييرات غذائية بسيطة، حتى لفترة قصيرة، قد ينعكس بشكل ملحوظ على مؤشرات الصحة المرتبطة بالعمر لدى كبار السن.

وشملت الدراسة 104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات اتبعت أنظمة غذائية مختلفة من حيث نسب الدهون والكربوهيدرات والبروتين الحيواني، مع متابعة حالتهم الصحية لمدة أربعة أسابيع.

واستخدم الباحثون أكثر من 20 مؤشرا حيويا لتقييم التغيرات في الجسم، من بينها مستويات الكوليسترول والأنسولين والبروتين المتفاعل C، وبناء على هذه البيانات تم حساب ما يعرف بـ"العمر البيولوجي"، الذي يعكس الحالة الفعلية للجسم ومعدل الشيخوخة.

وأظهرت النتائج أن تقليل استهلاك الدهون أو البروتين الحيواني ارتبط بانخفاض في العمر البيولوجي، مع تسجيل تأثير أوضح لدى المشاركين الذين اعتمدوا نظاما غذائيا غنيا بالكربوهيدرات وبنسب معتدلة من الدهون.

وأكد الباحثون أن النتائج ما تزال أولية، لكنها تشير إلى أن تعديلات غذائية بسيطة يمكن أن تحدث تغييرات سريعة في مؤشرات الصحة والشيخوخة، ما يعزز أهمية الغذاء كعامل مؤثر في جودة الحياة.

كما أشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في تصريحات لوكالة "نوفوستي" إلى أن إطالة العمر لا تعتمد على الطب فقط، بل تتأثر أيضا بعوامل حياتية متعددة، تشمل النشاط البدني ونمط الحياة والمشاركة الاجتماعية والثقافية.

