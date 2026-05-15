عراقجي: دول البريكس تنظر لإيران بشكل مختلف بعد فشل الغزو

كتب : وكالات

10:17 ص 15/05/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نظرة دول البريكس تجاه إيران تغيرت بعد ما وصفه بفشل الولايات المتحدة في غزو بلاده، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في قمة البريكس ترى أن طهران خرجت منتصرة من الحرب الأخيرة.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن بلاده تدعو إلى إجراء إصلاحات جادة داخل هيكل الأمم المتحدة بما يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة، بدلاً من الاكتفاء بما وصفه بالتغييرات الشكلية.

وأضاف أن العقوبات أصبحت سلاحاً يؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية، مؤكداً أن إيران تعتبر مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي"، والمقصود به العقوبات الأحادية، مهمة أساسية بالنسبة لدول البريكس.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة أن يمثل مجلس الأمن جميع مناطق العالم وقاراته، لا أن يقتصر دوره على خدمة مصالح فئة محددة فقط.

وأوضح أن المناقشات الثنائية الجارية على هامش قمة البريكس تركز على التطورات الراهنة وما وصفه بـ"العدوان غير المشروع" على إيران.

وأضاف أن جميع الدول المشاركة في القمة تتابع باهتمام كيفية تمكن إيران من الخروج منتصرة من الحرب، إلى جانب مناقشة التطورات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عراقجي أن الدول الحاضرة أقرت، بحسب تعبيره، بأن إيران انتصرت في الحرب الأخيرة، وأن خصومها أخفقوا في تحقيق أهدافهم.

18% مكاسب الذهب في السوق المحلي منذ بداية 2026
بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن
"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم
تحسبا لاغتياله.. ماذا ترك الرئيس الأمريكي ترامب في وصيته؟
