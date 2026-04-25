يُعد الموز من أكثر الفواكه انتشارًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ وسهولة تناوله، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة التي تؤثر بشكل مباشر على الجسم.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن تناول الموز بانتظام قد يساهم في تحسين العديد من وظائف الجسم الحيوية.



1- هل يساعد الموز على تحسين صحة القلب؟

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- هل يعزز الموز عملية الهضم؟

بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساعد الموز في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

3- هل يمنحك الموز طاقة فورية؟

الموز مصدر طبيعي للكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لزيادة الطاقة قبل أو بعد المجهود البدني.

4- هل يساهم في تحسين المزاج؟

يحتوي الموز على التريبتوفان الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية.

5- هل يقوي الموز المناعة؟

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الموز في دعم جهاز المناعة ومحاربة الأمراض.

