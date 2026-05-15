في لحظة واحدة، تحولت رسالة هاتف عابرة إلى تهديد مرعب قلب حياة فتاة من حي المرج رأسًا على عقب. كانت تعتقد أن علاقتها العاطفية القديمة أصبحت مجرد صفحة أغلقتها قبل 6 أشهر، بعد أن قررت الانفصال عن الشاب الذي ارتبطت به لفترة.

قصة حب بطولة فتاة المرج

"بنت حي المرج" حاولت أن تبدأ حياة جديدة بعيدًا عن التوتر والمشكلات، خاصة بعدما ارتبطت رسميًا بشخص آخر واستعدت لدخول مرحلة مختلفة من حياتها لكن الماضي لم يختفِ بسهولة.

في الأيام الأخيرة، عاد الشاب للتواصل معها مجددًا، محاولًا إقناعها بمقابلته. في البداية تجاهلت رسائله، ثم رفضت طلباته بشكل واضح وحاسم، مؤكدة أن حياتها تغيرت وأن كل شيء انتهى بينهما منذ شهور ذلك الرفض كان كافيًا ليشعل غضبه.

حسب التحريات، لاحظت الفتاة تحول نبرة حديث الشاب، فجأة من محاولات للعودة إلى تهديدات صريحة ومرعبة. كلمات قاسية ورسائل مخيفة حملت وعيدًا بتشويه وجهها بمادة كاوية إذا استمرت في رفض مقابلته والنتيجة عاشت الفتاة ساعات من الرعب الحقيقي.

الهاتف الذي كانت تنتظر عليه مكالمات الأصدقاء والعائلة، أصبح مصدر خوف دائم، كل إشعار جديد كان يحمل احتمال تهديد جديد، وكل دقيقة تمر كانت تزيد قلقها من أن يتحول الوعيد إلى كارثة حقيقية.

فيديو فتاة المرج

ووسط هذا الخوف، قررت الفتاة ألا تلتزم الصمت امسكت هاتفها وفعلت خاصية "لايف" لتظهر في مقطع فيديو -حظي بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي -تستغيث وتكشف تفاصيل ما تتعرض له، مطالبة بسرعة التدخل قبل وقوع ما لا تُحمد عقباه.

"فتاة المرج" لم تتحدث فقط بصوت مرتجف، بل حاولت النجاة من كابوس يطاردها بسبب قرار اتخذته بإنهاء علاقة لم تعد تريدها.

الفيديو انتشر سريعًا، ومعه تحركت الأجهزة الأمنية. وحدة المتابعة والرصد بوزارة الداخلية بدأت فحص الاستغاثة فور تداولها، وتمكنت خلال وقت قصير من تحديد هوية الفتاة، لتكشف التحريات تفاصيل القصة كاملة.

خفايا علاقة عاطفية في المرج

علاقة عاطفية انتهت منذ نحو 6 أشهر، ومحاولات متكررة من الشاب لإعادتها، ثم تهديدات بعدما اكتشف ارتباطها بشخص آخر ورفضها العودة إليه أو حتى مقابلته.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتبين أنه موظف. وبمواجهته، كشفت التحقيقات خيوط الأزمة التي بدأت بمشاعر شخصية وانتهت داخل قسم الشرطة، بعدما تحولت الخلافات العاطفية إلى تهديدات أثارت الذعر والخوف.

المفاجأة جاءت في النهاية، حين أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح، في محاولة لإغلاق فصل متوتر كاد أن ينتهي بجريمة تهز الرأي العام لكن الرعب الذي عاشته الفتاة سيظل شاهدًا على لحظات كانت تخشى فيها أن يتحول تهديد مكتوب إلى مأساة حقيقية.

