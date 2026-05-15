تشير دراسة علمية حديثة إلى أن عصير فاكهة النوني، المعروفة علميا باسم Morinda citrifolia، قد يسهم في تثبيط نمو خلايا سرطان المعدة، وذلك وفق نتائج تجارب مخبرية أجريت على نماذج حيوانية.

وبحسب موقع "لينتا.رو"، اعتمد الباحثون على مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت الخصائص الصحية المحتملة لهذا النبات، قبل الانتقال إلى اختبار تأثير عصيره بشكل مباشر على خلايا سرطان المعدة لدى فئران التجارب.

وأظهرت النتائج أن العصير ساعد في خفض حيوية الخلايا السرطانية، والحد من تكاثرها وقدرتها على الهجرة، إلى جانب إبطاء تطور نمو الأورام في النماذج الحيوانية المستخدمة في الدراسة.

كما بينت النتائج أن عصير النوني قد ينشط آلية تعرف بـ"الموت الحديدي للخلايا" "Ferroptosis"، وهي عملية خلوية ترتبط بتراكم الحديد وأكسدة الدهون وتلف الأغشية الخلوية، ويجري دراستها كأحد المسارات الواعدة في أبحاث علاج السرطان.

ويرجح الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى احتواء الفاكهة على مركبات نشطة حيويا، من بينها الفلافونويدات مثل أبيجينين ونارينجينين وكوركومول، والتي تؤثر في مسارات الإشارات المسؤولة عن تنظيم نمو الخلايا وبقائها.

وتنمو فاكهة النوني في المناطق الاستوائية، خاصة في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وتستخدم تقليديا في الطب الشعبي، كما دخلت خلال السنوات الأخيرة في صناعة المكملات الغذائية والعصائر الصحية في عدد من الأسواق العالمية.

