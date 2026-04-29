يعتبر الموز من أكثر الفواكه انتشارا واستهلاكا حول العالم، نظرا لمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، لكن ماذا يحدث عند الإفراط في تناوله؟ وهل يمكن أن يتحول من غذاء مفيد إلى مصدر لمشكلات صحية؟

وفقا لموقع healthline، نستعرض تأثير تناول الموز بكثرة على المعدة والقلب.

لماذا يعد الموز غذاء مهما؟

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على الألياف والفيتامينات مثل فيتامين B6 وC، ما يجعله خيارا مثاليا لتعزيز الطاقة وتحسين وظائف الجسم.

كيف يؤثر تناول الموز على المعدة؟

تناول الموز باعتدال يساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى:

- الانتفاخ والغازات

بسبب ارتفاع نسبة الألياف.

- بطء الهضم

خاصة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي.

- الإمساك أحيانا

عند تناول كميات كبيرة دون شرب ماء كاف

ماذا يحدث للقلب عند الإكثار من الموز؟

رغم أن البوتاسيوم مفيد للقلب، إلا أن زيادته بشكل مفرط قد يسبب اضطراب ضربات القلب في حالات نادرة ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، خاصة لدى مرضى الكلى.

متى يصبح تناول الموز خطرا؟

عند تناول أكثر من 4–5 حبات يوميا بشكل مستمر، لدى مرضى الكلى أو من يعانون من مشاكل في توازن المعادن، عند الاعتماد عليه كوجبة أساسية دون تنويع غذائي.

هل هناك فوائد رغم الإفراط؟

حتى مع الإفراط، لا يمكن إنكار أن الموز يظل مصدرا سريعا للطاقة، وقد يفيد الرياضيين في بعض الحالات، لكن الفائدة الحقيقية تظهر فقط عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

كيف تتناول الموز بشكل صحي؟

تناوله مع أطعمة أخرى مثل الزبادي أو الشوفان.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب مشاكل الهضم.

مراعاة الحالة الصحية، خاصة لمرضى الكلى.

