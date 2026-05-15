يعرف مواليد برج الثور بأنهم أصحاب حضور هادئ وجاذبية لافتة، فهو من الأبراج الترابية التي يحكمها كوكب الزهرة، المرتبط بالجمال والأنوثة والفخامة.

وفي السطور التالية نستعرض أشهر جميلات برج الثور اللواتي خطفن الأنظار عالميا بحسب "Zodiac Sign".

جيجي حديد

تعد عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد واحدة من أبرز جميلات برج الثور، إذ ولدت في 23 أبريل، واستطاعت أن تصبح من أشهر الوجوه في عالم الموضة.

وتميزت جيجي بإطلالاتها الراقية وقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة، وهي صفات ترتبط كثيرا بمواليد هذا البرج، فهي تجسد شخصية برج الثور من خلال حبها للأناقة والاستقرار والنجاح العملي.

أديل

النجمة البريطانية أديل من مواليد 5 مايو، وتعتبر من أشهر نساء برج الثور اللواتي يتمتعن بجاذبية خاصة تجمع بين البساطة والقوة.

ونجحت أديل في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة بفضل صوتها المميز وشخصيتها الهادئة.

أديل تعكس صفات الثور من حيث الثقة بالنفس والإصرار والحضور الكاريزمي اللافت.

ميجان فوكس

تعرف النجمة الأمريكية ميجان فوكس بأنها واحدة من أكثر نجمات هوليوود جاذبية، وهي من مواليد 16 مايو، وتمتلك ميجان أسلوبا جريئا في الموضة والجمال، ما جعلها دائما ضمن قوائم النساء الأكثر جمالا حول العالم.

وشخصية ميجان فوكس تعكس الطاقة الأنثوية القوية المرتبطة ببرج الثور الذي يحكمه كوكب الزهرة، كوكب الحب والجمال.

بينيلوبي كروز

النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز تعد من أبرز جميلات برج الثور، إذ تتميز بجمال كلاسيكي وأناقة هادئة جعلتها من أهم نجمات السينما العالمية.

ويتمتع نساء برج الثور يتمتعن بجاذبية طبيعية وأناقة فطرية، وهو ما يظهر بوضوح في شخصية بينيلوبي كروز وإطلالاتها المختلفة، وفقا لموقع Cafe Astrology.

لماذا تعرف نساء برج الثور بالجمال؟

ويرتبط برج الثور بكوكب الزهرة، وهو الكوكب المرتبط بالحب والجمال والفنون، لذلك غالبا ما يتمتع مواليده بجاذبية طبيعية واهتمام خاص بالأناقة والتفاصيل الراقية.

كما أن المرأة الثور تعرف بذوقها الهادئ وشخصيتها الواثقة، ما يمنحها حضورا مميزا أينما ظهرت.

