18% مكاسب الذهب في السوق المحلي منذ بداية 2026

تباطأت وتيرة مكاسب الذهب في السوق المحلي خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 14 مايو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار الأسعار في الارتفاع بدعم من صعود المعدن الأصفر عالميا.

وبلغت نسبة مكاسب الذهب في السوق المحلي منذ بداية 2026 وحتى منتصف مايو الجاري نحو 18%، مقابل 22% خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس تراجع وتيرة الارتفاع مقارنة بالعام الماضي.

الحرب الأمريكية الإيرانية تضغط على الذهب وتدعم النفط

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب القوي منذ نهاية فبراير الماضي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية وأسعار المعدن الأصفر.

وكانت الحرب في بدايتها من أبرز أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت إلى حدود 120 دولارا للبرميل، في حين تراجع سعر الذهب إلى نطاق 4100 دولار للأونصة، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة لـ "مصراوي"، إن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية يجعل تأثيره على الذهب محدود.

صعود الأسعار محليا وعالميا

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، من 5885 جنيها في نهاية تعاملات 31 ديسمبر 2025 إلى 6970 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم، محققا زيادة قدرها 1085 جنيها للجرام.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 من 5044 جنيها إلى 5974 جنيها، بزيادة بلغت 930 جنيها للجرام، فيما ارتفع عيار 14 من 3923 جنيها إلى 4646 جنيها، محققا مكاسب قدرها 723 جنيها للجرام خلال الفترة نفسها.

وسجل جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد من 6725 جنيها إلى 7965 جنيها للجرام، بزيادة قدرها 1240 جنيها.

بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب من 47080 جنيها إلى 55760 جنيها، محققا مكاسب بلغت 8680 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الفترة نفسها، حيث صعد سعر الأونصة من 4333 دولارا في نهاية ديسمبر 2025 إلى 4699 دولارا بمنتصف تعاملات اليوم، بزيادة بلغت 366 دولارا.

