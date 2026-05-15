ينصح خبراء الصحة بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني الحرمان من الأطعمة المفضلة، بل اختيار بدائل صحية تساعد على ضبط مستويات الدهون في الدم.

وفقا لصحيفة "ميرور"، يعد ارتفاع الكوليسترول من الحالات التي قد تشكل خطرا مباشرا على صحة القلب والدماغ، إذ يؤدي تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية إلى تضييقها، ما قد يسبب في بعض الحالات سكتة دماغية أو نوبة قلبية عند انسداد الشرايين المغذية لهذه الأعضاء الحيوية.

وبحسب مؤسسة Heart UK، تم تقديم نموذج لوجبة غداء بسيطة وسريعة يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وهي ساندويتش مكون من الجبن والجوز.

مكونات الوجبة:

-شريحتان من خبز القمح الكامل أو الحبوب الكاملة

-30 جراما من جبن قليل الدسم قابل للدهن

-ثلاث حبات جوز مفرومة

-ربع عود كرفس مقطع

-فلفل أسود حسب الرغبة

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS إلى أن إدخال تغييرات بسيطة على النظام الغذائي يمكن أن يحدث فرقا واضحا في مستويات الكوليسترول، خاصة عبر تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة.

وتشمل الأطعمة التي ينصح بتقليلها اللحوم الدهنية، والوجبات المصنعة مثل النقانق والفطائر، إلى جانب الزبدة والسمن وبعض أنواع الجبن الكامل الدسم، بالإضافة إلى الحلويات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون.

في المقابل، يوصى بالإكثار من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، إضافة إلى الحبوب الكاملة، والمكسرات، والخضراوات والفواكه.

كما يشدد الأطباء على أهمية تبني نمط حياة صحي متكامل يشمل ممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن التدخين، إلى جانب إجراء فحوصات دورية لمتابعة مستويات الكوليسترول في الدم.

