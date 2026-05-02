في ظل انتشار العادات الغذائية الحديثة، يلجأ كثيرون إلى خلط الفواكه مع أطعمة مختلفة، خاصة في مشروبات "السموزي"، أو الوجبات السريعة، دون الانتباه إلى تأثير هذه التركيبات على الجهاز الهضمي.

ورغم أن الفواكه تعد من أهم مصادر التغذية، إلا أن بعض الخلطات قد تسبب مشكلات لدى فئات معينة، وليس الجميع.

ما الحقيقة وراء هذه التحذيرات؟

وتعليقا على ذلك قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن المشكلة تكمن في طريقة تناول الفواكه ودمجها مع أطعمة أخرى، ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

كيف تؤثر هذه الخلطات على الجسم؟

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه عند الجمع بين فواكه وأطعمة مختلفة في وقت واحد، قد يحدث، بطء في عملية الهضم.

وأردف: "تخمر السكريات داخل المعدة، وانتفاخ وغازات، وشعور بعدم الراحة أو ثقل المعدة، ويرجع ذلك إلى اختلاف سرعة هضم الفواكه مقارنة بالأطعمة الأخرى".

ما هي الفواكة الذي ينصح الحذر منها؟

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بعدن خلط بعض الفواكه مع أطعمة معينة، ومنها:

- الموز مع الحليب

قد يسبب ثقلا في المعدة لدى البعض بسبب بطء الهضم.

- البرتقال مع الحليب

الأحماض قد تؤدي إلى تكتل الحليب داخل المعدة.

- البطيخ مع أطعمة أخرى

سريع الهضم، وقد يسبب تخمرا إذا تم تناوله مع وجبات ثقيلة.

- الأناناس مع الألبان

قد يسبب تهيجا لبعض الأشخاص نتيجة تفاعل الإنزيمات.

- الجوافة بعد الأكل مباشرة

الألياف العالية قد تبطئ الهضم.

- التفاح مع البروتينات الثقيلة

اختلاف سرعة الهضم قد يؤدي إلى انتفاخ.

متى تظهر تأثيرات هذه المشكلة؟

وأكد القيعي أن هذه التأثيرات لا تحدث مع الجميع، بل تظهر غالبا لدى فئات محددة، الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، وأيضا من يعانون من حساسية اللاكتوز، وأصحاب مشكلات الجهاز الهضمي، ومن يتناولون الطعام بسرعة كبيرة أو بكميات كبير جدا.

في هذه الحالات، قد يشعر الشخص بالأعراض خلال وقت قصير بعد تناول هذه الخلطات.

لماذا لا يتأثر الجميع؟

يختلف تأثير الطعام من شخص لآخر حسب

كفاءة الجهاز الهضمي

نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء

نمط الأكل اليومي

الحالة الصحية العامة

لذلك قد يتناول البعض نفس الطعام دون أي مشكلة، بينما يعاني آخرون من أعراض واضحة.

