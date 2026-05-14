حبس البول لفترات طويلة وبشكل متكرر يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ويسبب مشكلات أخرى في المثانة قد تكون مؤلمة أو مزعجة مع الوقت.

ما الأعراض التي يسببها حبس البول لفترات طويلة؟

كشفت الدكتورة براتيما ثامكي طبيبة أمراض النساء والتوليد الهندية: "حبس البول مع مرور الوقت، يؤدي إلى التهابات وحرقة أثناء التبول وألم أسفل البطن، أو ارتفاع درجة الحرارة".

لماذا تكون النساء أكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية؟

تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، نظرا لقصر مجرى البول لديهن، مما يسهل وصول البكتيريا إلى المثانة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا يؤدي حبس البول إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟

عندما يبقى البول في المثانة لفترة طويلة، تتاح للبكتيريا فرصة أكبر للتكاثر، وفي الوضع الطبيعي، يساعد التبول على طرد البكتيريا من المسالك البولية بشكل طبيعي.

لكن تأخير التبول يضعف هذه الآلية الوقائية، مما يسمح للجراثيم بالاستقرار وربما التسبب في العدوى.

ومع مرور الوقت، تسبب التهابات المسالك البولية غير المعالجة أو المتكررة ما يلي:

الشعور بحرقة أثناء التبول

الرغبة المتكررة في التبول

ألم أسفل البطن

الحمى

البول العكر

مشكلات المثانة

هل حبس البول المتكرر على عضلات المثانة؟

حبس البول بشكل متكرر قد يجهد عضلات المثانة ويسهم في الشعور بعدم الراحة أثناء التبول على المدى الطويل.

كيف تؤثر التهابات المسالك البولية على صحة المرأة؟

يمكن أن تؤثر التهابات المسالك البولية المتكررة بشكل كبير على جودة النوم والعلاقة الحميمة والراحة الجسدية والصحة النفسية.

قد تنتشر العدوى الشديدة وتؤثر على الكليتين، خاصة إذا تم تجاهل الأعراض.

نصائح لحماية صحة المثانة والوقاية من التهابات المسالك البولية

-ينصح بالتبول كل 3 إلى 4 ساعات كلما أمكن ذلك.

-يساعد شرب كمية كافية من الماء على طرد البكتيريا من المسالك البولية بشكل طبيعي.

-النظافة الشخصية السليمة أمرا مهما خاصة أثناء فترة الحيض وبعد استخدام دورات المياه العامة.

-من الأفضل ارتداء ملابس داخلية قطنية تسمح بمرور الهواء وتساعد على الحد من نمو البكتيريا.

-يجب استخدام دورات المياه المتاحة بدلا من تأجيل التبول بشكل متكرر.

اقرأ أيضا:

5 عادات شائعة تضر بصحة المثانة

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية

