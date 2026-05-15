أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية تعزيز الأمان الرقمي للأطفال، ورفع وعي الأسر بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقافة بعنوان «أطفالنا والأمان الرقمي».

سحر السنباطي: "الفضاء الرقمي يفرض تحديات حقيقية على الأطفال"

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، بما يوفره من فرص للتعلم والتواصل، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالتنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز والمحتوى غير الملائم.

وأضافت أن الإدمان الرقمي بات من القضايا المؤثرة على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال، ما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتكامل الجهود لحمايتهم.

القومي للطفولة: "تطوير تشريعات وضوابط للمنصات الرقمية"

أوضحت السنباطي أن المجلس يعمل وفق مسارات متكاملة تشمل الحماية المجتمعية والتشريعية والتوعوية، مشيرة إلى العمل على تطوير إطار تشريعي حديث استنادًا إلى القانون رقم 182 لسنة 2023، مع وضع ضوابط للمنصات الرقمية وتفعيل المرصد الوطني للمخاطر.

رئيسة المجلس: "منصة واعي. نت تدعم الأسر والأطفال"

أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وجود تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال منصة «واعي. نت»، التي تقدم محتوى توعويًا وأدوات للإشراف الأسري ورسائل تفاعلية لدعم وعي الأطفال والأسر بالاستخدام الآمن للإنترنت.

سحر السنباطي: "الحماية تبدأ من الأسرة"

شددت "السنباطي"، على أن الحماية الحقيقية للأطفال تبدأ من داخل الأسرة، عبر الرقابة الوالدية الواعية والتوازن بين المتابعة والحوار وبناء الثقة مع الأبناء.

كما دعت إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لمواجهة الإدمان الرقمي وتقليل ساعات الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة الثقافة على إنشاء وتفعيل «ركن الطفل» بقصور الثقافة، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة للتوعية الرقمية والتوسع في مبادرة «المبدع الصغير».

القومي للطفولة: "الإبلاغ عن المخاطر عبر خط نجدة الطفل"

أكدت أهمية تشديد الرقابة على متاجر الإنترنت وأماكن الألعاب الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة الكافية، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخاطر أو انتهاكات عبر خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الأطفال المشاركين، الذين عرضوا تجاربهم وآراءهم حول الاستخدام الآمن للإنترنت، مؤكدين أهمية التوعية الرقمية في حمايتهم من المخاطر الإلكترونية وتعزيز السلوكيات الآمنة داخل العالم الرقمي.