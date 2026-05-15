دعت الصين إلى الإسراع في إنهاء الحرب في إيران عبر الحوار والتفاوض، مؤكدة أن استمرار الصراع تسبب في تداعيات خطيرة على المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن الحرب الدائرة في إيران خلفت كوارث في المنطقة وأثرت بشكل خطير على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مخرج للأزمة في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق المناسب لإنهاء الحرب.

وأكد المتحدث الصيني ضرورة عدم إضاعة فرصة التوصل إلى مفاوضات تنهي الحرب وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأشار إلى أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط يعد أمراً أساسياً بالنسبة للصين، في ظل التوترات الحالية.

كما أوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق فوائد للطرفين، لافتاً إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات مهمة في مجالات تجارية وصناعية.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان أمن الطاقة العالمي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.

