إعلان

الصين تدعو لإنهاء حرب إيران عبر التفاوض وإعادة فتح هرمز

كتب : وكالات

10:40 ص 15/05/2026

الصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت الصين إلى الإسراع في إنهاء الحرب في إيران عبر الحوار والتفاوض، مؤكدة أن استمرار الصراع تسبب في تداعيات خطيرة على المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن الحرب الدائرة في إيران خلفت كوارث في المنطقة وأثرت بشكل خطير على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مخرج للأزمة في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق المناسب لإنهاء الحرب.

وأكد المتحدث الصيني ضرورة عدم إضاعة فرصة التوصل إلى مفاوضات تنهي الحرب وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأشار إلى أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط يعد أمراً أساسياً بالنسبة للصين، في ظل التوترات الحالية.

كما أوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق فوائد للطرفين، لافتاً إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات مهمة في مجالات تجارية وصناعية.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان أمن الطاقة العالمي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن بكين جاهزة للتعاون مع مختلف الجهات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية تدفقها عالمياً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين الولايات المتحدة الخليج الشرق الأوسط مضيق هرمز إيران الخارجية الصينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
رياضة محلية

"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
متحدث المأذونين لـ"مصراوي": قانون الأحوال الشخصية الجديد في صالح المرأة
أخبار المحافظات

متحدث المأذونين لـ"مصراوي": قانون الأحوال الشخصية الجديد في صالح المرأة
تحسبا لاغتياله.. ماذا ترك الرئيس الأمريكي ترامب في وصيته؟
شئون عربية و دولية

تحسبا لاغتياله.. ماذا ترك الرئيس الأمريكي ترامب في وصيته؟
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
زووم

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟