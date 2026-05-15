إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:33 ص 15/05/2026

أسعار البيض والدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-5-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.4 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 96.59 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.72 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 122.24 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 132.04 جنيه، بتراجع 4.44 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن البيض الأبيض الفراخ البيضاء البيض البلدي بورصة الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث المأذونين لـ"مصراوي": قانون الأحوال الشخصية الجديد في صالح المرأة
أخبار المحافظات

متحدث المأذونين لـ"مصراوي": قانون الأحوال الشخصية الجديد في صالح المرأة
كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
نصائح طبية

كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
زووم

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور
زووم

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟