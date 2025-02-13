هؤلاء ممنوعون من شرب الشاي ليلا.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

الشاي ذلك المشروب الذي يحتل مكانة خاصة في ثقافتنا، غالبًا ما يُنظر إليه كرفيق مثالي للاسترخاء والراحة، لكن، هل تعلم أن توقيت تناولكِ للشاي قد يؤدي دورًا حاسمًا في تحديد فوائده أو أضراره؟

لماذا قد يضر تناول شرب الشاي قبل النوم الجسم؟

يحتوي الشاي على مركبات تؤثر على النوم بشكل غير مباشر، مثل الثيانين، الذي يعتقد أنه يعزز الاسترخاء ولكنه يؤثر على بعض الأشخاص بشكل مختلف.

متى يكون الشاي مفيدًا للنوم؟

إذا كنتِ ترغبين في الاستمتاع بفوائد الشاي للنوم، يُفضل تناوله قبل ساعات من النوم، حتى يتسنى للجسم التخلص من الكافيين وتجنب تأثيره المدر للبول أثناء الليل.

ويُمنع مرضى القلب عمومًا من شرب الشاي ليلًا للأسباب التالية:

محتوى الكافيين

الشاي وخاصة الشاي الأسود والأخضر، يحتوي على مادة الكافيين المنبهة، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب، ما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، هذه التأثيرات يمكن أن تكون أكثر وضوحًا في الليل عندما يكون الجسم في حالة راحة، وفقًا لـhealthline.

تأثير مدر للبول

يعمل الشاي كمدر للبول، مما يعني أنه يزيد من إنتاج البول، هذا يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر في الليل للتبول، ما يقطع النوم ويقلل من جودته، عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب.

تفاعلات الأدوية

يتفاعل الشاي مع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ما يقلل من فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية، من المهم التحدث مع الطبيب أو الصيدلي حول التفاعلات المحتملة بين الشاي والأدوية الخاصة بك.

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