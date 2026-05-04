يحتفل المسرح القومي بوصول العرض المسرحي "الملك لير" إلى 150 ليلة عرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وتُعد مسرحية "الملك لير" واحدة من أبرز التجارب التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة.

ويُعرض "الملك لير" من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إتاحة الحجز يوميًا من شباك التذاكر بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، وأسعار التذاكر 60 و80 و110 جنيهات.

وقد حقق العرض إيرادات تجاوزت 4,200,000 جنيه، بما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير عليه، في ظل إتاحته بأسعار مناسبة لمختلف فئات الجمهور.

العرض بطولة النجم يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، أحمد سمير ، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة الحسين «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.