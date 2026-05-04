إعلان

المسرح القومي يحتفل بـ150 ليلة عرض لمسرحية "الملك لير"

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 04/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المسرح القومي يحتفل بـ150 ليلة عرض لمسرحية الملك لير (2)
  • عرض 4 صورة
    المسرح القومي يحتفل بـ150 ليلة عرض لمسرحية الملك لير (4)
  • عرض 4 صورة
    المسرح القومي يحتفل بـ150 ليلة عرض لمسرحية الملك لير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحتفل المسرح القومي بوصول العرض المسرحي "الملك لير" إلى 150 ليلة عرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وتُعد مسرحية "الملك لير" واحدة من أبرز التجارب التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة.

ويُعرض "الملك لير" من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إتاحة الحجز يوميًا من شباك التذاكر بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، وأسعار التذاكر 60 و80 و110 جنيهات.

وقد حقق العرض إيرادات تجاوزت 4,200,000 جنيه، بما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير عليه، في ظل إتاحته بأسعار مناسبة لمختلف فئات الجمهور.

العرض بطولة النجم يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، أحمد سمير ، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة الحسين «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك لير يحيى الفخراني المسرح القومي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند"
حوادث وقضايا

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند"
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟
رياضة محلية

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة