محاكمة سارة خليفة بتهمة هتك عرض شاب اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:14 ص 04/05/2026

سارة خليفة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة سارة خليفة وآخرين في اتهامهم بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل منزل المنتجة.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره في منزلها.

تحقيقات القضية

وأفادت المتهمة في التحقيقات، بأن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، قبل أن يترك العمل وينتقل إلى جهة أخرى، وهو ما نشبت على إثره خلافات مالية بينهما لاحقًا.

وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما استغل احتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، وتمكن من دخول الشقة، لتفاجأ بوجوده داخل المنزل فور عودتها، مؤكدة أنها هددته بالاتصال بالشرطة، إلا أنه توسل إليها لعدم الإبلاغ.

وأضافت أن الموقف تطور بحضور عدد من الأشخاص الآخرين إلى منزلها، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين السائق، وانتهت بقيام أحدهم بتصوير المقاطع محل التحقيق.

سارة خليفة هتك عرض النيابة العامة

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
