

تعرض المطرب الراحل هاني شاكر قبل وفاته إلى فشل في الجهاز التنفسي، مما دفع البعض إلى التساؤل عن أسباب التعرض لهذه الحالة، وكيفية الوقاية منها.

وفي هذا الصدد، سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بفشل الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

ما هو الفشل التنفسي؟

الفشل التنفسي هو حالة طبية تحدث عندما يعجز الجهاز التنفسي عن توفير كمية كافية من الأكسجين للأنسجة، أو عندما يفشل في التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبته في الدم، ويُشار إليه أحيانًا باسم الفشل التنفسي الحاد الناتج عن نقص الأكسجة.

وتُعد هذه الحالة طارئة في كثير من الأحيان، وتتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

كيف تتم عملية التنفس في الجسم؟



تعمل عملية التنفس على نقل الأكسجين من الهواء إلى أنسجة الجسم عبر سلسلة من الخطوات، عند الشهيق، يصل الأكسجين إلى الرئتين ثم إلى الحويصلات الهوائية، وهي أكياس دقيقة يتم من خلالها انتقال الأكسجين إلى الدم.

بعد ذلك، ينقله الدم إلى الأعضاء والأنسجة التي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

وفي المقابل، يتم جمع ثاني أكسيد الكربون، وهو ناتج فضلات الخلايا، ونقله إلى الرئتين ليطرد خارج الجسم أثناء الزفير،

وأي خلل في هذه العملية يؤدي إلى نقص الأكسجين أو تراكم ثاني أكسيد الكربون.





ما هي أنواع الفشل التنفسي؟



يمكن أن يحدث الفشل التنفسي بشكل مفاجئ (حاد) أو تدريجي (مزمن)، ويُقسم إلى عدة أنواع رئيسية:



ما هو الفشل التنفسي الناتج عن نقص الأكسجين ؟



يحدث عندما ينخفض مستوى الأكسجين في الدم، وغالبًا ما يرتبط بأمراض القلب أو الرئة، ويعرف أيضًا باسم الفشل التنفسي من النوع الأول.



ما هو الفشل التنفسي الناتج عن فرط ثاني أكسيد الكربون؟







يحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تراكمه في الدم، ويرتبط عادةً بأمراض الرئة أو العضلات أو الجهاز العصبي، ويسمى أيضًا النوع الثاني.



ما هو الفشل التنفسي أثناء العمليات الجراحية؟



يرجع سبب فشل في الجهاز التنفسي أثناء العمليات الجراحية إلى ضعف القدرة على التنفس بسبب البنج أو انهيار بعض أجزاء الرئتين خلال الجراحة.

ما هو الفشل التنفسي الناتج عن الصدمة؟

يحدث عند انخفاض ضغط الدم بشكل حاد أو تراكم السوائل في الرئتين، كما في حالات الإنتان أو النوبات القلبية أو فقدان الدم، مما يعيق وصول الأكسجين إلى الجسم.

ما هي أعراض الفشل التنفسي؟





تختلف الأعراض حسب السبب، و تشمل:



1- ضيق أو صعوبة في التنفس.

2- سرعة التنفس.

3- الإرهاق الشديد.

4- سرعة ضربات القلب أو خفقانه.

5- سعال مصحوب بالدم أحيانًا.

6- التعرق الزائد.

7- الأرق.

8- شحوب أو ازرقاق الجلد والشفاه (نقص الأكسجين).

9- صداع وتشوش في الرؤية.

10- اضطرابات في التركيز أو السلوك.

11- ارتباك أو صعوبة في التفكير بوضوح.

ما أسباب الفشل التنفسي؟



ينتج الفشل التنفسي عندما يحدث خلل في وصول الأكسجين أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون، وقد يكون السبب:



ضعف تدفق الهواء أو الدم إلى الرئتين.

وجود انسداد أو سوائل أو تليف في الرئة.

ضعف عضلات أوأعصاب التنفس.

حدوث إصابات في الصدر أو الدماغ أو الحبل الشوكي.

اضطرابات في القلب تؤثر على الدورة الدموية.



ما هي عوامل خطر الإصابة بالفشل التنفسي؟

تشمل أبرز عوامل الخطر:

1- أمراض الرئة مثل الربو، والانسداد الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي.

2- أمراض القلب مثل النوبات القلبية.

3- أمراض الجهاز العصبي والعضلات مثل التصلب الجانبي الضموري.

4- حدوث إصابات في الرأس أو الصدر أو العمود الفقري.

5- التدخين أو استنشاق الملوثات الكيميائية.

6- العمليات الجراحية التي تحتاج تخديرًا.

7- العمر، حيث يكون الأطفال حديثي الولادة وكبار السن أكثر عرضة للخطر.

