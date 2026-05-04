نعى الفنان محمد منير رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز رموز الغناء في مصر والوطن العربي، والذي ترك بصمة فنية وإنسانية كبيرة في قلوب محبيه.

ماذا قال الكينج عن هاني شاكر؟

وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "فقدنا اليوم أخا عزيزا على قلبي وصديقا جميلا الفنان الكبير هاني شاكر صاحب القيمة الفنية الكبيرة والأخلاق الرفيعة.. تغمده الله بواسع رحمته.. وخالص العزاء لأسرته ولكل محبيه في مصر والوطن العربي".

ويُعد رحيل هاني شاكر خسارة كبيرة للساحة الفنية، لما قدمه من أعمال خالدة ومشوار حافل بالعطاء، حيث كان واحدًا من أبرز الأصوات التي شكلت وجدان الجمهور العربي لعقود طويلة.

موعد جنازة وعزاء هاني شاكر

ستقام صلاة الجنازة على هاني شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام مراسم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويقام عزاء هاني شاكر يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد.

